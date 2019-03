Razendsnelle Roest wint 5000 meter, Bosker tweede

,,Ik ben heel blij. Het is bijna vijf seconden van mijn beste tijd ooit af, dus ik kan hier tevreden mee zijn. Ik wist niet wat mogelijk was na het zware allroundweekend van vorige week. Bijna alles reed ik onder de 29, voor mij is dit gewoon uitstekend", zei hij na afloop tegen de NOS. Roest had bijna het Nederlands record te pakken, maar kwam 0,4 seconde tekort om het record van Sven Kramer uit de boeken te rijden.



Met zijn 6.03.70 zette de 23-jarige Roest de derde tijd ooit neer. Het record blijft in handen van Bloemen (6.01.86).



In het eindklassement van de wereldbeker, waarin de 5000 en 10.000 meter worden gecombineerd, eindigde Alexander Roemjantsev bovenaan. De Rus reed de vierde tijd (6.10,78). Bosker klom naar de tweede plaats in de eindstand.