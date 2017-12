Riemen vast, OKT wordt een bloedbad

'Ik heb wel eens gedacht: een massastart bij het OKT zou goed zijn'

18 december Beetje bij beetje wordt duidelijk welke Nederlandse schaatsers in februari het land vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in Pyeongchang. Alhoewel nog alles afhangt van het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) volgende week is het wel al duidelijk dat Koen Verweij en Irene Schouten goede vooruitzichten hebben, nu ze vandaag door bondscoach Geert Kuiper zijn aangewezen voor de olympische massastart.