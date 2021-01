Roest blijft klasse apart op 5.000 meter, Kramer niet op het podium

Baanrecord aan diggelen Een stapje voor Roest, een grote sprong voor de schaatswe­reld

24 januari Neil Armstrong zei ooit: ‘One small step for man, one giant leap for mankind.’ Het gaat te ver, veel te ver, om de prestatie van schaatser Patrick Roest vanmiddag te vergelijken met die van de eerste mens op de maan, ware het niet dat Roest na afloop van zijn 5000 meter in Thialf simpeltjes zei: ,,Ja, een stapje gemaakt.” Een stapje voor Roest, een grote sprong voor de rest van de schaatswereld.