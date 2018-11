Roest buigt hoofd voor Swings in open lucht van Tomakomai

De omstandigheden werken echter niet mee in de Japanse buitenlucht. In de aantrekkende wind, de lichte regen en op het aangeslagen ijs moest Roest in de slotfase van zijn race de overwinning uit zijn hoofd zetten. Roest won vorige week op de indoorbaan in Obihiro de wereldbekerrace in 6.13,01.



Swings zette in de eerste rit een tijd neer van 6.34,85. Daar kon niemand meer aan tippen. Voor de Belg was het zijn eerste wereldbekerzege op de 5000 meter. Marcel Bosker (twaalfde in 6.43,29) en Douwe de Vries (vijftiende in 6.50,62) eindigden buiten de top tien.