Roest in supervorm: ‘Ik denk wel dát ik in vorm ben’

Hij is nog niet eens over de helft van het aantal schaatsmeters dat hij dit weekeinde moet afleggen, maar na twee dagen is al duidelijk: dit is het weekeinde van Patrick Roest. Gisteren versloeg hij op de selectiewedstrijd voor de eerste wereldbekercyclus de regerend olympisch kampioen op de 5000 meter, Sven Kramer. Vandaag deed hij hetzelfde met de regerend olympisch kampioen op de 1500 meter: Kjeld Nuis.

Door Lisette van der Geest

Roest (22) is geen man van borstklopperij. Zijn uitlatingen komen rustig, hij is immer respectvol over zijn meer ervaren ploeggenoten met hun grote palmares. ,,Ik denk niet dat ik te vroeg in vorm ben. Dat durf ik wel te zeggen. Ik denk wel dát ik in vorm ben. Ik hoop dat ik dat kan vasthouden en nog beter word.” En: ,,Ik sprak Sven gisteravond tijdens het eten. Hij zei dat hij het jammer vond dat we niet konden battelen om het baanrecord. Maar ik verwacht dat dit nog wel gebeurt. Sven is zeker nog niet afgeschreven.”

Hij won vorig jaar het WK allround, al profiteerde Roest daar van een valpartij van klassementsleider Sverre Lunde Pedersen op de afsluitende afstand- de voorsprong van de Noor van bijna 8 seconden was in een klap weg. En Roest won een jaar geleden olympisch zilver. ,,Maar ik wist dat ik dit jaar weer een stap had gezet”, zegt hij. Dat merkte hij aan zijn baanrecord op de 3000 meter in Thialf, eerder dit seizoen en zijn persoonlijk record op de 5000 meter in Inzell een paar weken geleden, waar hij gisteren nog eens vijf seconden onder ging.

,,Ik merkte het ook aan trainingen voorafgaand. De rondetijden waren goed, dan weet je dat er iets moois aan zit te komen. Het gaf me zelfvertrouwen.” Morgen komt Roest nog uit op de 10.000 meter. Het was nooit zijn favoriete afstand, maar een doel heeft hij zichzelf alvast gesteld: ,,Mijn persoonlijk record staat op 13.20, daar moet wel iets vanaf kunnen. Ik ga mijn best doen en hoop dat we er wat moois van kunnen maken.”