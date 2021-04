Roest komt tot rust op boerderij: ‘Sommige koeien komen bij je staan omdat ze je kennen’

Patrick Roest was de gedoodverfde wereldkampioen, maar afgelopen seizoen verloor hij, niet voor het eerst, op het belangrijkste moment van het jaar. Thuis op de boerderij in Lekkerkerk probeert hij de herinneringen te vergeten.

Door Lisette van der Geest



Op het erf van de familie Roest in Lekkerkerk staat een vijf maanden oud kalf met krullen. Patrick Roest (25) zag ’m vlak na de geboorte, net voordat hij afgelopen winter de schaatsbubbel in Heerenveen instapte – toch iets wat je even moet bekijken. En nu de winter voorbij is, en Roest vooral probeert te vergeten dat het voor de derde keer mislukte op de WK afstanden, staat het kalf er nog steeds. Met iets minder krul dan eerst. ,,Maar je herkent ’m wel.” En dat is dus mooi, vindt hij; het opgroeien van die beestjes zien.

Aan de Opperduit, een buurtschap in Lekkerkerk, kun je pogen te vergeten, maar is schaatsen uiteindelijk nooit ver weg. In de zon voor de schuur met jongvee, achter een zwart busje, blinkt een sponsorauto. Moeder Bep komt aanlopen in een zwarte met logo’s gevulde trainingsbroek, daarboven een blauw-oranje trui die ooit uitgedeeld werd aan leden van de Nederlandse selectie. Magnus, de vriend van zus Natasja, scharrelt rond in eenzelfde outfit. De logo’s zijn oud, want sponsoren komen en gaan in een schaatsleven. Patrick: ,,Die mag je eigenlijk nooit meer aan, maar het is zonde om weg te gooien, daar kun je gemakkelijk in werken.”

Quote Ik heb geen zin de hele dag op de bank te zitten en ik weet ook dat als ik dit soort dingen nu doe, mijn vader het niet later vanavond hoeft te doen of later deze week. Patrick Roest

Onder de slingerende dijk aan de Lek groeide Roest op. Hier, op een uur en drie kwartier rijden van woonplaats Heerenveen, komt hij thuis. In de buurt zijn vrienden. Oma Jo van 88, die inmiddels een stapel dikke plakboeken met artikelen over haar kleinzoon bezit, komt elke dag even langs voor een aai over het paard of de katten, en een praatje.

De boerderij, die stamt uit 1933, staat voor hem voor bedrijvigheid en gezelligheid. In Roests leven is het trainingsschema van coach Jac Orie altijd leidend. ,,Maar als het kan stap ik in de auto. Het is een soort mini-vakantie, elke keer als je hiernaartoe rijdt. Effe wat anders kunnen doen.” Zo ook in de rustperiode voor aanvang van het olympisch seizoen.

Over een paar weken rijdt Roest weer terug naar Heerenveen, deze donderdagmiddag houdt hij zich bezig met het verven van een kraan voor achter de trekker en loopt hij even later met emmers vol melk de schuur in om de kalfjes te voeren. Hij is sinds 07.00 uur in de weer. ,,Ik heb geen zin de hele dag op de bank te zitten en ik weet ook dat als ik dit soort dingen nu doe, mijn vader het niet later vanavond hoeft te doen of later deze week.”

Zo’n anderhalve maand geleden was Roest bezig aan een uiterst succesvol seizoen. Hij werd met overmacht Europees kampioen, schaatste naar een Nederlands record op de 10 kilometer, hij won wereldbekerwedstrijd na wereldbekerwedstrijd en verpulverde het baanrecord op de 5000 meter in een wereldrecord op een laaglandbaan, waarmee hij zichzelf verbaasde. Hij had niet gepiekt, was niet eens volledig uitgerust, want hij had doorgetraind met het oog op de WK afstanden een paar weken later, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

En juist daar verloor de gedoodverfde favoriet. Voor het derde jaar op rij lukte het de drievoudig wereldkampioen allround niet op individuele afstanden op het belangrijkste moment. Hij werd tweede op de 5000 meter, maar kwam niet in de buurt van zijn baanrecord dat hij slechts een paar weken eerder schaatste. Totaal ontredderd zag hij hoe de Zweed Nils van der Poel naar ‘zijn titel’ schaatste. Waarna Roest ontroostbaar door Thialf liep.

Volledig scherm © Stephan Tellier

Elk seizoen staat op zichzelf: in 2019 was de Noor Sverre Lunde Pedersen beter op de 5000 meter. ,,Hij reed sneller dan mijn pr op dat moment was. Daar verliezen deed veel pijn, ook toen was ik favoriet en wilde ik echt winnen, maar Pedersen was voor mijn gevoel daar gewoon de sterkste.” Een jaar later was Roest gedurende het seizoen nog dominanter, tot het moment suprême in Salt Lake City bij de titelstrijd. ,,Daar was ik gewoon echt slecht. Werd ik vierde en had ik ook nog eens geen bandje om.

,,Maar dit jaar...”, zegt hij, zittend in de keuken van zijn ouderlijk huis met rechts van hem aan de muur allerlei verzamelingen van schaatswedstrijden, van olympisch zilver en brons (1500 meter en ploegenachtervolging) tot speldjes van de Winterspelen. ,,Dit jaar was het niet echt slecht, maar ook niet goed. Dat is het probleem: je kunt het niet allemaal met elkaar vergelijken, maar het was allemaal niet goed genoeg. En je moet ergens op een punt komen dat je het wel gewoon doet zoals je het moet doen. En dan ook echt de eerste prijs kunt pakken op het moment dat het echt moet.” Hoe je het ook wendt of keert, na deze drie WK’s neemt de druk bij het volgende grote toernooi alleen maar toe. Het eerstvolgende belangrijkste moment is de Winterspelen.

Quote Het geld dat ik verdien, investeer ik in het bedrijf. Ik weet dat ik door het schaatsen iets meer toekomst kan brengen in het bedrijf. Patrick Roest

Roest is geen overvloedig prater, geen man van grootspraak. Als zijn moeder Bep hem soms in interviews op tv ziet, denkt ze: ja, dat is wel Patrick. Niks veranderd ondanks zijn overwinningen. ,,Hij is dezelfde rustige jongen gebleven.” Als hij zijn verhaal moet vertellen na een wedstrijd, leeft hij niet op van de aandacht. Het hoort erbij, denkt hij. ,,Dan doe ik dat maar zo eerlijk mogelijk. En ga ik weer door.”

Mentale ondersteuning zocht hij nooit. Schaatsen doet Roest met zijn hart, zoals hij ook zijn verdere toekomst vanuit zijn hart hoopt te bepalen. Rechts in het weiland achter de boerderij liggen zijn medailles, figuurlijk. Een jaar geleden zetten de buren hun land te koop, een kans die maar eens in het leven langskomt. Land direct achter de woning is schaars in het gebied. Sindsdien zit hij met zijn spaargeld in de maatschap van het bedrijf. Ze sloten een lening af en kochten het land. ,,Het geld dat ik verdien, investeer ik in het bedrijf. Ik weet dat ik door het schaatsen iets meer toekomst kan brengen in het bedrijf.”

Hij geniet van rijden op een trekker, en het klinkt misschien gek, denkt hij, maar hij vindt koeien ook gewoon leuke dieren. De een is lief, de ander nieuwsgierig, die weer bang. ,,Dat verschil zien is mooi, sommigen komen bij je staan omdat ze je kennen. Ja, dan geef je ze maar een aai.” In de toekomst hoopt hij het bedrijf over te nemen. Tenminste, als de regelgeving voor boeren het nog mogelijk maakt en het op zijn manier kan. Zijn ouders maken lange dagen. Het bedrijf is met vijftig melkkoeien net te klein om fulltime boer te zijn.

Zijn vader staat elke dag om 05.00 uur op om koeien te melken. Om 08.00 uur stapt hij op de vrachtwagen, zijn andere baan. ,,Dan is hij om 17.00 uur een keer thuis, gaat hij weer koeien melken en de dingen die hij er verder nog omheen moet doen. Dat is natuurlijk wel extreem druk, zo zou ik het niet willen. Ik zou alleen boer willen zijn. Dan moet je iets groeien, zodat je rond kunt komen. Ik hoef er echt niet rijk van te worden, maar ik vind het mooi om te doen.”

Wat dat laatste betreft is er een overlap met schaatsen: ,,Je doet het toch omdat je het leuk vindt om te doen, niet omdat je er goed in bent. Het is leuk als het goed gaat, maar je moet er ook van blijven genieten, anders wordt het wel heel lastig.”

Maar het schaatsen geeft drukte, daar staan altijd veel mensen om hem heen. Terwijl, als hij bijvoorbeeld thuis op de trekker zit, de rust overheerst. ,,Als klein jongetje was het sowieso natuurlijk gaaf op zo’n grote trekker te zitten, maar ik kan er eigenlijk nog altijd van genieten. Het is mooi om werk op eigen land te doen, om bijvoorbeeld te maaien en gras naar binnen te rijden, het is leuk werk, maar ook mooi dat je weet dat je eigen voer voor de koeien binnenhaalt.” Radio aan, en verder in eigen gedachten. ,,Misschien vind ik het daardoor ook zo mooi: even op mezelf zijn en even nergens anders mee bezig te zijn.”

Orie

Soms belt Orie. Dan vraagt hij hoe het gaat. Of komt er een vraag over hoe hij zich op een bepaald moment in aanloop naar de WK voelde. Fysiek waren er geen problemen, daar zijn ze van overtuigd, anders had hij vlak daarvoor niet zo hard gereden. ,,We hebben het er al veel over gehad. Jac is er wel mee bezig, ik ben meer bezig met het vergeten. Straks als het seizoen weer begint, gaan we er aan werken om het wél goed te laten gaan op het moment dat het moet.”

Het gros van de topsporters werkt tegenwoordig met een mental coach of sportpsycholoog, bij Jumbo-Visma zit geen specialist in het vaste begeleidingsteam. Maar hulp van buitenaf is ter sprake gekomen. ,,Ik wil het een kans geven. Jac zei: gewoon proberen, als je het niks vindt, kun je altijd nog zeggen van: we doen het niet.”

Het afgelopen jaar ziet Roest als een les. ,,Nooit leuk, natuurlijk, maar wel belangrijk. Als ik uiteindelijk deze dingen allemaal nodig had om op de Spelen een gouden medaille te pakken, ja, dan moet het maar zo zijn. Dan maakt het voor mij alles goed.” Al is de les zelf nog onduidelijk. Hij wuift geen lastige vragen weg, maar heeft tegelijkertijd de oplossing nog niet gevonden. ,,We weten het nu nog niet. Misschien een klein dingetje, een gedachte, waarbij je de knop om moet leren te zetten.”

Maar eerst nog heel even het hoofd in de wind, uitzicht over de weilanden en soms het aaien van een koe, al dan niet met krullen. ,,Gewoon even uitrusten, lekker bezig zijn hier. En dan straks over een paar weken naar Heerenveen en dan gaan we er weer voor.”

Volledig scherm © Stephan Tellier