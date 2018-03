Roest langer bij ploeg Orie en Kramer

Coach Jac Orie is verheugd dat Roest niet verloren gaat voor zijn ploeg. ,,Patrick heeft zich dit jaar definitief in de wereldtop genesteld. En we mogen niet vergeten dat hij vlak voor het seizoen nog behoorlijk in de kreukels lag na dat ongeluk waarbij hij op diverse plekken zijn arm brak. Het is prettig om met hem te werken en we zijn er allebei van overtuigd dat het einde van zijn capaciteiten nog niet in zich is.”