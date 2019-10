Roest toont vroeg in seizoen vorm met nieuw baanrecord op ijs van Thialf

De schaatser van Jumbo-Visma scherpte vroeg in het seizoen, op de NK voor clubs, zijn eigen baanrecord op de 3000 meter aan. Roest kwam tot een tijd van 3.38,17 en was daarmee 0,54 seconde sneller dan zijn oude toptijd.

Het eerste belangrijke evenement voor de schaatsers is het World Cup kwalificatietoernooi, over vier weken in Thialf.