Ronald Mulder mist wereldbekerwedstrijden door longontsteking

Na het weekend wordt gekeken of Mulder wel start bij de wedstrijden in Tomakomai.



,,Vorige week donderdag kwam de koorts opzetten en het hele weekend heeft dat aangehouden. Vanmorgen heb ik een aantal tests gedaan en daar kwam uit dat het een longontsteking is. En dan elf uur lang in een vliegtuig zitten is not done”, vertelt Mulder aan de NOS.