Rutte laat toch mogelijkheid onderzoeken voor marathons op natuurijs

De roep om wedstrijden op natuurijs klinkt steeds luider. Vanmorgen wezen de marathonteams van de topdivisie de KNSB in een open brief op het belang van natuurijswedstrijden. De schaatsbond liet daarop weten de initiatieven te omarmen.

Even daarna kwam Rutte terug op zijn uitspraak van vrijdag dat er sowieso geen uitzondering wordt gemaakt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Rutte verklaarde vanavond dat er inmiddels overleg is tussen minister Grapperhaus, de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio’s of het toch mogelijk is voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren.