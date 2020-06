Schaatsbond houdt NK inlineskaten op circuit Zandvoort

,,Hoe mooi is het om een NK inlineskaten te kunnen houden op dat gloednieuwe asfalt, terwijl daar nog geen race verreden is”, zegt Marcel Scheperkamp, disciplinemanager inlineskaten van de KNSB. ,,Ik was er zelf bij, toen de EK inlineskaten werden gehouden op het F1-circuit van Lagos in Portugal. Dat was echt heel bijzonder en wat mij verbaasde was hoe enorm snel daar gereden werd.”