Schaatscoach van Wüst slaat alarm: 'Bagage zoek'

,,Heel fijn KLM'', twittert Tijssen vanavond. ,,Belangrijke bagage van olympische atleten zoek! Hoe kan dit gebeuren? Olympische voorbereidingen in gevaar!''



In een reactie laat Tijssen weten dat er ,,erg veel baggage van Wüst en Antoinette de Jong is kwijtgeraakt bij het inchecken in Calgary voor de vlucht naar Amsterdam''. Volgens de coach heeft 'de KLM heeft geen idee' waar de spullen zijn.



Op de vlucht zaten meer schaatsers. Zo zijn bijvoorbeeld ook de fietsen van Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Sanneke de Neeling kwijt, zo meldt de teammanager van LottoJumbo. ,,We gaan er vanuit dat de fietsen morgen in Collalbo komen", zegt manager Tim Senden van LottoJumbo.