Schaatsen bij 36 graden: ‘Thialf is de perfecte airco’

Door Rik Spekenbrink



Twee keer krijg je een klap, vertelt Antoinette de Jong (24), schaatsster van Jumbo-Visma. ,,Eerst moet je even een half uurtje wennen als je Thialf binnenkomt in je korte broek. Je gaat ineens de winter in. Dus trek je snel een lange broek en vest aan. En na de training, als je de hitte inloopt, krijg je echt even een kleine shock.” Is het helemaal ongevaarlijk? ,,Volgens mij wel. Je moet gewoon rustig aan doen. Verder niet te lang over nadenken. Vier weken geleden was het ook al best warm. Toen gingen we voor het eerst weer het ijs op, dat was misschien wel heftiger. Nu is het ook gewoon een lekkere afkoeling.”



Je zou het niet verwachten, of misschien ook juist wel, maar het is hartstikke druk in Thialf. Voor het eerst ligt er, op speciaal verzoek van de topschaatsers, liefst acht weken lang ‘zomerijs’ in Heerenveen. Toevallig valt die periode nu samen met de warmste week in ons land ooit gemeten.