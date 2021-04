Schaatser Michel Mulder wil ook naam maken als zanger: ‘Als Davina Michelle belt, stap ik in de auto’

,,Laat wel duidelijk blijken dat het een hobby is, hè.” Michel Mulder wilde eigenlijk niet de publiciteit in met zijn zangkunsten, misschien een beetje uit een nog gebrek aan zelfvertrouwen, maar dat de Zwolse voormalige schaatssprinter meerdere kwaliteiten heeft, laat hij regelmatig zien op Instagram. ,,Dat voelt toch een beetje als een fotoboek van het leven, tenminste de mooie kanten dan.”



Want zingen neemt best een groot deel van zijn leven in, geeft Mulder toe. Eigenlijk al vrij vroeg in zijn leven al zelfs. ,,Weet je, het is hartstikke leuk om te doel. Ik heb nu zelfs zangles genomen, dus een beetje serieus neem ik het wel. Al noem ik het nog steeds een hobby, hoor", zegt de olympisch kampioen schaatsen op de 500 meter van 2014 in Sotsji.