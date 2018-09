Schaatsers balen van ijs in Thialf

,,Ik weet niet WAT ze met het ijs in Thialf hebben gedaan'', twitterde hij. Ook andere schaatsers, onder wie Sven Kramer, klaagden na afloop over problemen met het ijs.

,,De schaatsers baalden er vooral van dat het aanpassen van het ijs zonder overleg gebeurd is. Ze zijn nu de hele middag bezig geweest om de buizen van de schaatsen schoon te maken. Als je dat niet doet, kunnen de buizen gaan roesten en kun je ze weggooien. Terwijl de schaatsers juist veel tijd steken in het krijgen van de juiste ronding van de buizen'', aldus de woordvoerder van LottoNL-Jumbo.

IJsmeester Beert Boomsma wilde niet kwijt wat hij precies met het ijs heeft gedaan. ,,Dat is een technisch verhaal. We zijn er constant mee bezig om het ijs op een beter niveau te krijgen en doen hiervoor constant testen. Dit keer is het misgegaan en dat vinden we heel vervelend. Inmiddels is het weer hersteld en we verwachten dat de schaatsers geen problemen meer zullen hebben.''