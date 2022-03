Schaatsers bij wereldbekerfinale in actie voor Giro555

Patrick Roest test kort na WK allround positief op coronavi­rus

Patrick Roest heeft positief getest op het coronavirus. De schaatser van Jumbo-Visma eindigde zondag bij het WK allround nog als tweede achter de Zweed Nils van der Poel. Of Roest komend weekeinde mee kan doen aan de wereldbekerfinale in Heerenveen, is onzeker.

8 maart