Schaatsseizoen weer van start in Nijmegen

Shorttrack­le­gen­de Viktor An met pensioen

5 september De legendarische shorttracker Viktor An heeft zijn afscheid aangekondigd. De in Zuid-Korea geboren, maar de laatste jaren voor Rusland uitkomende snelheidsduivel is met zes gouden olympische shorttrackmedailles (drie voor Zuid-Korea en drie voor Rusland) de meest gelauwerde shorttracker aller tijden.