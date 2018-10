Schaatsteam Kai Verbij heeft hoofdsponsor

Van Velde is dolgelukkig met de komst van de nieuwe teamsponsor. ,,Na een lange onzekere zomer, waarbij we gelukkig de steun kregen van de KNSB en NOC*NSF, komt er nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen rust in de ploeg. Met de Reggeborgh Groep krijgen we een betrokken partner die gaat voor een langetermijnsamenwerking. Hierdoor kunnen we ons onbekommerd focussen op topprestaties. Ik ben supertrots dat ik deze hoofdsponsor mag presenteren.’'