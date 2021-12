Schouten en stuntende In 't Hof naar de Spelen op 5 kilometer, Visser kan titel niet verdedigen

Even later bleek ze alles toch prima onder woorden te kunnen brengen: ,,Ik heb heel veel ups en downs gehad afgelopen jaren, maar heb dit jaar weg omhoog gevonden. Dat ik hier nu sta is zo bizar. Ik denk nu meteen aan de mensen die achter mij staan. Als sporter ben je altijd onzeker, het is heel makkelijk om het geloof te verliezen. Ik wist dat ik het kon, maar er waren er meer. En er komt toch heel veel druk bij kijken. Maar het is me nu gelukt om die zenuwen de baas te zijn.”



,,Het wachten was zo spannend op het eind", aldus In 't Hof. ,,Ik herstel heel snel, dus ik kan nu gelukkig lekker praten. ‘Hou je van Chinees?', vroeg mijn trainer. Nu moet ik er wel van gaan houden. Verder weet ik nog helemaal niks, wanneer ik wegga en hoe het op de Spelen allemaal zal zijn.”