Schulting bij wereldbeker Salt Lake City tweede op 1500 meter

World Cup-kwalificatie Nuis tóch uitgeroe­pen als winnaar 1500 meter ondanks 'bij­na-val’

2 november Kjeld Nuis heeft na een bizarre, maar prachtige rit de 1500 meter gewonnen bij de kwalificatiewedstrijden voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen. Nuis kwam bij het uitkomen van een bocht bijna ten val, werd in eerste instantie door de jury geschrapt uit de uitslag omdat hij bij zijn 'bijna-val’ in de verkeerde baan terecht kwam, maar kreeg niet veel later tóch de zege.