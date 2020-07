Schulting en Knegt verwerken verdriet op het ijs: ‘Ik word overal aan Lara herinnerd’

Wereldkampioene Van Ruijven (27) werd in Font Romeu plotseling ernstig ziek en overleed op 10 juli in een Frans ziekenhuis. ,,Onlangs zaten we met onze vriendinnengroep met elkaar wat te eten. Dat was heel krom, heel dubbel en heel apart. Het was gezellig en er werd gelachen, maar er miste natuurlijk wel iemand", zegt Schulting in Heerenveen. ,,Ik word de hele dag overal aan Lara herinnerd. Ze zat ook altijd naast me in de kleedkamer. Haar plaats blijft zeker komend jaar leeg. Die is van haar.”



Schulting: ,,Ik voel me nog wel de hele dag moe, maar heb geen motivatieproblemen. Ik wil nog steeds een goed seizoen draaien. Ik ben blij dat we nu weer in training zijn. Het zorgt voor afleiding, shorttrack blijft het leukste om te doen. Ik krijg er energie van. De echte verwerking van de dood van Lara moet nog beginnen.”



Om haar grote verdriet een plek te geven, heeft Schulting naar eigen zeggen geen psycholoog nodig. ,,Ik ben een vrij nuchter persoon. Ik praat er met heel veel mensen over, met mijn ouders, mijn vriendinnen en met mijn teamleden. We hebben allemaal ongeveer dezelfde gevoelens. Waarom zou ik dan nog met een psycholoog gaan praten, die geen idee heeft, denk ik, wie Lara eigenlijk is? Dan haal ik liever mooie herinneringen op met vriendinnen.”