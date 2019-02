Schulting moet genoegen nemen met brons in Dresden

Alternatieve Elfstedentocht ‘Profiteur’ van foute wissel Kramer gaat nu voor barre tocht over 200 kilometer

30 januari In Zuid-Korea is Seung-hoon Lee een grootheid, op de Weissensee is hij deze dagen een tamelijk anonieme marathonschaatser. De tweevoudig olympisch kampioen rijdt er vandaag de Alternatieve Elfstedentocht. Zijn eerste wedstrijd over 200 kilometer.