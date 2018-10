Schulting terug naar het echte leven: 'Het gaat heel goed met me'

Schulting zorgde met haar eerste plaats voor een primeur. Bij de Spelen haalde een Nederlandse shorttracker nog niet eerder goud. Schulting nam bij terugkeer de tijd om alles te laten bezinken. Ze pakte de aanbiedingen aan die ze leuk vond en ze ging liefst vijf weken op vakantie. ,,Het is niet zo dat ik nu een miljoen op de bank heb, maar het gaat heel goed met me.''



Haar uitstapjes beperkte ze tot een tripje op uitnodiging naar de Tour de France. Ook deed Schulting mee met de verkiezing van mooie sportvrouw van het tijdschrift FHM (For Him Magazine). Schulting won die verkiezing.



,,Ik had na mijn vakantie al snel weer zin om te trainen. Dat heb ik eigenlijk altijd wel. Ik denk dat ik nu zelfs fitter ben dan vorig jaar rond dit tijdstip'', aldus Schulting, die net als voorgaande seizoenen af en toe uit zal komen op de langebaan. ,,Maar shorttrack blijft prioriteit nummer één.''