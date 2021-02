Sensationeel record Van der Poel roept ook vragen op: ‘De wind blaast in je rug, dat is niet eerlijk’

video Wereldre­cord sensatione­le Van der Poel op 10 kilometer, Bergsma tweede, Roest stort in

19:28 Nils van der Poel heeft in Thialf het wereldrecord op de 10.000 meter verbroken. De Zweed reed met 12.32.95 het wereldrecord dat Graeme Fish vorig jaar reed uit de boeken. Jorrit Bergsma werd tweede in 12.45.86. Patrick Roest stortte helemaal in en werd zevende in 13.09.42. Het brons ging naar de Rus Alexander Rumyantsev.