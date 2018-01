Shorttracker Van der Wart beëindigt loopbaan door enkelblessure

Van der Wart was in al die jaren een vaste waarde in de relayploeg, die in 2014 in Montreal voor het eerst wereldkampioen werd. ,,Na een krankzinnige laatste ronde, waarin ik nog dacht dat we vierde zouden worden, pakten we toch het goud”, aldus Van der Wart. ,,Wereldkampioen worden, dat is iets waar je als kind van hebt gedroomd. Als je iets heel graag wilt, dan kun je dat ook bereiken, als je er maar hard genoeg voor werkt.”



Ook op individueel niveau presteerde Van der Wart. In 2013 won hij in het Zweedse Malmö op de slotdag zowel de 1000 meter als de superfinale. Van der Wart werd verrassend Europees kampioen. ,,Die zondag lukte ineens alles. Dat is me daarvoor én daarna nooit meer gebeurd”, blikt hij terug. ,,Ik heb er enorm van genoten, die titel was zo bijzonder.”