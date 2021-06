Shorttrackers eren Van Ruijven met plaquette: ‘Het woordje ‘lief’ typeerde Lara het best’

De Nederlandse ploeg heeft de bronzen plaquette laten bevestigen bij de rijdersingang van de ijsbaan in Font-Romeu. Elke sporter die de ijsbaan betreedt, ziet voortaan het bordje met de tekst ‘Lara Victoria van Ruijven, wereldkampioen, olympisch medaillist’, een shorttrack-icoontje met een hart erin verwerkt plus het woordje ‘lief’. ,,Dat woord typeerde Lara het best”, zegt bondscoach Otter in een bericht op de website van de schaatsbond KNSB.

De shorttrackers zijn sinds vorige week weer in Font-Romeu op hoogtestage. ,,Natuurlijk denk je dan terug aan die vreselijke tijd van vorig jaar. Maar ik heb iedereen gevraagd om vooral de vele mooie momenten te herinneren die we met Lara hebben gedeeld”, aldus Otter. ,,Het is bijzonder om een jaar na dato terug te zijn. We hebben even getwijfeld of we dit moesten doen, maar het is een goede keuze geweest.”

Het idee voor de plaquette kreeg Otter zelf enkele weken geleden, tijdens een strandwandeling. Het was nog even spannend of de plaquette op tijd gerealiseerd kon worden. Maar kort voor vertrek naar Frankrijk kon hij de bronzen herinnering ophalen in Friesland. ,,Mijn idee was wel dat als je zoiets doet, je het nu moet doen. Je kunt hier niet een paar jaar mee wachten, want dan ben je hier straks met rijders die Lara niet of nauwelijks hebben gekend. Nu zijn we hier met nagenoeg dezelfde mensen als vorig jaar, dit was het team van Lara.”