Shorttrackers snel klaar op mixed relay na fout Schulting

Biografie Kees Verkerk Ingekorte bochten, met Anton in Tokio en de Finse toilettruc

12:37 Hij is voor altijd een schaats­icoon en beschikt door zijn uitspattingen over flink wat sappige anekdotes, maar een biografie was er nog niet. Tot nu. Op de Kees Verkerkijs­baan in zijn dorp Puttershoek wordt vandaag Keessie gepresenteerd. Een voorpublicatie.