Sjinkie Knegt: Ik ben nog net zo gek als voor de brand

Kjeld Nuis slaat herden­kings­munt voor sporticoon Jaap Eden

4:29 Hoewel het ruim een eeuw geleden is dat hij furore maakte als wereldkampioen schaatsen én wielrennen, is Jaap Eden zondag in zekere zin toch aanwezig op de slotdag van het NK afstanden in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Wereldkampioen Kjeld Nuis slaat symbolisch de eerste officiële herdenkingsmunt ter ere van de sportlegende.