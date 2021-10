Sjinkie Knegt krijgt straf en kent opnieuw teleurstelling in Peking

Shorttrack­ster Schulting ook de beste op 1000 meter in Heerenveen

3 oktober Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de International Invitation Cup in Heerenveen ook de 1000 meter gewonnen. De olympisch kampioene op deze afstand was in de finale veruit de sterkste. De Hongaarse Petra Jaszapati finishte als tweede en Selma Poutsma werd derde.