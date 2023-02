Sjinkie Knegt krijgt tik op de vingers van KNSB na uitspraken over ‘zooitje ongeregeld’

De shorttracker Sjinkie Knegt heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over de gang van zaken achter de schermen bij de KNSB . Dat laat de schaatsbond weten. In een ‘uitvoerig gesprek’ met technisch directeur Remy de Wit kreeg de ervaren schaatser een officiële waarschuwing.

Volgens de bond heeft Knegt met zijn uitspraken ‘de normen en waarden van de KNSB met betrekking tot sportief en fatsoenlijk gedrag’ overtreden. ,,Sjinkie realiseert zich dat hij zijn kritiek op een andere wijze had moeten uiten. Hij heeft zijn excuses aangeboden, waarop besloten is dat hij mag meedoen aan de wedstrijden in Dordrecht.” Komend weekend zijn daar de finales in de wereldbekercyclus.

Op onder andere deze site sprak Knegt zich uit over de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt en zijn assistenten. De 33-jarige Fries zei: ,,Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn’’, verwijzend naar trainer Kerstholt en assistent Annie Sarrat. ,,Ik doe nu gewoon mijn eigen ding buiten het schema om. Op technisch vlak heb ik hen niet nodig. Als het zo doorgaat, ligt heel het Nederlandse shorttrack volgend jaar op zijn gat.’’

Suzanne Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s van Kerstholt, maar zij liet zich in wat andere bewoordingen uit en benadrukte haar vertrouwen in een goede uitkomst met de huidige staf.

Dit weekend zal Knegt nog in Dordrecht strijden in de wereldbekerfinales. Daarna wordt er een gesprek met Knegt gevoerd over zijn toekomst binnen de nationale trainingsselectie.

