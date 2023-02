Sjinkie Knegt legt bom onder nieuwe bondscoach: ‘Ik hoop dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn’

EK Shorttrack Deceptie voor Xandra Velzeboer na valse start op 500 meter: ‘Ik kon het niet geloven’

De 500 meter op het EK shorttrack is voor Xandra Velzeboer uitgelopen op een enorme deceptie. Nota bene op de afstand waarop ze vorig jaar wereldkampioen werd in Montreal startte ze vals in de heats. Over en uit dus voor de 21-jarige.

13 januari