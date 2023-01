Sjinkie Knegt niet geselecteerd voor EK shorttrack in Polen: ‘Geen uitleg gekregen’

Sjinkie Knegt is niet geselecteerd voor het EK shorttrack, eind volgende week in het Poolse Gdansk. De voormalige kopman van de ploeg wist zich niet op eigen kracht te kwalificeren en was afhankelijk van een aanwijsplek. Na het NK van afgelopen weekeinde uitte hij zijn onvrede over diverse zaken.

Door Rik Spekenbrink



Knegt hekelde het NK in Leeuwarden, volgens hem een wedstrijd van niks die door de KNSB veel te belangrijk was gemaakt. Schaatsers die op het NK goed zijn, hebben doorgaans niets te zoeken bij internationale wedstrijden, klaagde Knegt. Hij zei dat er niet naar de atleten was geluisterd bij het opstellen van de selectiecriteria voor het EK, ook al vertelde disciplinemanager van de bond Wilf O’Reilly juist dat dat wel was gebeurd. ,,Tachtig procent van wat je tegen Wilf zegt, gaat bij hem het ene oor in en het andere uit”, sneerde Knegt.

De Fries zei niet te weten of hij zou worden geselecteerd voor het EK in Polen. Enerzijds hoopte hij dat de driekoppige selectiecommissie zijn ervaring op waarde zou schatten, en het feit dat hij de voorbij twee weken door een rugblessure niet had kunnen schaatsen zou meewegen. Anderzijds gaf Knegt aan dat hij ook zonder die kwetsuur niet in topvorm verkeerde. Het EK was bovendien sterk gedevalueerd, vond hij.

Selectie bekendgemaakt

De KNSB maakte vanmiddag de selectie bekend. Naast Jens van ’t Wout, op de NK winnaar van alle afstanden, gaan de volgende vier schaatsers mee: Itzhak de Laat, Melle van ’t Wout, Daan Kos en Friso Emons. Eerste reserve is Teun Boer. Daarmee kiest de commissie, naast O’Reilly bestaande uit Jeroen Otter en Remy de Wit, duidelijk voor talent.

Knegt zegt geen uitleg te hebben gekregen over de gemaakte keuzes. ,,Maar ik ben er niet heel rouwig om. Ik mag nu van de dokter het ijs toch niet op. Dus ik ben eigenlijk geblesseerd, dan is het logisch dat je er niet bij zit.” Minder logisch vindt Knegt het feit dat hij wel het NK ‘moest’ schaatsen. ,,Toen durfde niemand de knoop door te hakken dat ik beter niet kon rijden. Terwijl ik zelf een paar keer heb aangegeven dat het me beter leek om niet mee te doen. Dat vind ik vreemd. Ik ga nu een plan maken voor de rest van het seizoen.”

Bij de vrouwen bestaat de selectie uit: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer. Bij het EK worden dit jaar voor het eerst alleen afstandstitels uitgereikt. Er wordt geen allround klassement meer opgemaakt.