Sjinkie Knegt wéér kritisch op bondscoach Niels Kerstholt na mislukte aflossing: ‘Als er geen plan is, kan je ook niks uitvoeren’

Wk shorttrackVoor de shorttrackers is de aflossing geëindigd met een deceptie in de halve finale. Na veel positiewisselingen en een communicatiefout bij de Nederlandse ploeg eindigden Itzhak de Laat, Jens van ‘t Wout, Sjinkie Knegt en Friso Emons als derde, achter Canada en China. Knegt was na afloop zeer kritisch, ook wederom op bondscoach Niels Kerstholt.

Knegt was naar eigen zeggen ,,totaal verbaasd” toen De Laat niet op het ijs verscheen om hem af te lossen. De Laat had Emons zien vallen en dacht dat er nog niet afgetikt was. Dat was echter wél zo. De Laat koos ervoor naar Emons te gaan om af te tikken terwijl dat dus al gebeurd was en hij dus eigenlijk klaar had moeten staan om een zet in de rug te krijgen van Knegt. ,,Ik wilde Ithzak duwen, maar er was geen Ithzak", analyseerde Knegt bij de NOS.

Knegt zei dat dit soort dingen kan gebeuren, al mag dat volgens hem natuurlijk absoluut niet gebeuren. Nadat hij de afgelopen maanden al zeer kritisch was op bondscoach Niels Kerstholt, uitte Knegt na de deceptie op de aflossing opnieuw zijn kritiek op Kerstholt. ,,Ik denk dat het veel beter kan, maar er is geen plan en als er geen plan is, kan je ook niks uitvoeren. Ja, er is wel een plan, maar geen duidelijk plan. Als de bondscoach met een sterk plan komt, dan komt dat ook sterk over op de atleten", zei Knegt.

Om te vervolgen: ,,Als je op dit niveau wil acteren moet je één volgorde oefenen en niet steeds een andere volgorde op het ijs zetten. Dan dit proberen, dan dit... Het moet een machine zijn en nu is het geen machine. Met een vast team kan je meedoen om de prijzen, maar ik kan me niet heugen dat we met deze opstelling hebben gereden. Dit hoort niet op dit niveau. Punt.”

Itzhak de Laat

Ithzak de Lat stak de hand vooral in eigen boezem: ,,Zo snel mogelijk weg uit dit gebouw? Ja, en als er een deur in de weg zit, trap ik 'm helemaal kapot", zo klonk de stevig balende shorttracker. ,,Ik baal gewoon. Dit is me in tien jaar tijd nog nooit op deze manier gebeurd, ik verlies gewoon het overzicht. Toen ik Sjinkie in mijn ooghoeken door zag rijden, besefte ik dat ik een grote fout had gemaakt", aldus De Laat, die ook de kritiek van Knegt aanhoorde.

Quote Vroeger waren de taken duidelij­ker en waren we beter op elkaar ingespeeld, maar dit reken ik vooral mezelf aan Ithzak de Laat

,,Of er geen plan is? Nou ja, we hadden de afgelopen vijf à zes jaar een steady relayteam waarbij iedereen goed op elkaar ingespeeld was. We hebben nog nooit zo veel gewisseld als dit jaar. Vroeger waren de taken duidelijker en waren we beter op elkaar ingespeeld, maar dit reken ik vooral mezelf aan.”

Slotrijder Van ‘t Wout protesteerde na afloop vanwege hinder door zijn Chinese concurrent, maar dat leverde geen aanpassing aan de uitslag op, waardoor er dus de B-finale rest voor het Oranje-viertal. ,,Er kwam een beetje emotie los bij mij, omdat die Chinees zijn hand voor me legde. Dat was gewoon een armblok, of ik ben gek. Maar de jury keek er anders naar. Stom om zo te eindigen. We lagen op één en ik keek heel even weg en toen lagen we ineens op drie. Het was een chaos. We zijn supersterk, maar het loopt gewoon niet.”

Shorttracksters fluitend naar finale

De shorttracksters hebben bij de WK in Zuid-Korea wel de finale bereikt op de aflossing. In de halve finale bleven Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof met afstand de teams van Canada en de Verenigde Staten voor. Velzeboer, Schulting en Poutsma hadden nog geen uur eerder alle podiumplekken bezet op de 500 meter. Velzeboer prolongeerde in Seoel haar wereldtitel. Schulting pakte zilver, nadat ze eerder zaterdagochtend al de wereldtitel op de 1500 meter had veroverd. De finale van de aflossing volgt zondag.

