Standen en uitslagen World Cup Calgary: Wesley Dijs pakt verrassend goud, Jutta Leerdam derde

Ning versloeg in zijn rit Stolz, die de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger had gewonnen. De Chinees strandde met 1.42,95 op twee honderdsten van een seconde van de tijd van Dijs. Patrick Roest kwam in de rit tegen Thomas Krol daarna nog dichtbij door een goede slotronde. Met 1.43,09 werd hij vierde. Krol kwam tot 1.43,79, goed voor de zevende plaats.