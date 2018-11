Stoltenborg troeft Bergsma af bij marathon in Thialf

Roest in supervorm: ‘Ik denk wel dát ik in vorm ben’

3 november Hij is nog niet eens over de helft van het aantal schaatsmeters dat hij dit weekeinde moet afleggen, maar na twee dagen is al duidelijk: dit is het weekeinde van Patrick Roest. Gisteren versloeg hij op de selectiewedstrijd voor de eerste wereldbekercyclus de regerend olympisch kampioen op de 5000 meter, Sven Kramer. Vandaag deed hij hetzelfde met de regerend olympisch kampioen op de 1500 meter: Kjeld Nuis.