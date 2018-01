Stroetinga schrijft marathon in Thialf op zijn naam

Met Sven Kramer en Jorrit Bergsma reden in Thialf twee schaatsers mee die volgende maand op jacht gaan naar olympisch eremetaal op de Spelen in Pyeongchang. De twee Friese stayers gaven de marathon in Thialf de voorkeur boven de EK afstanden in Kolomna. ,,Ach ja, dit was dichter bij huis'', zei Kramer lachend. ,,Het ging eigenlijk best goed. Ik schrok toen ik op een bepaald moment ineens in de kopgroep zat, dat was ook weer niet de bedoeling.''



Bij de vrouwen zegevierde Irene Schouten. De 25-jarige schaatsster, die op nieuwjaarsdag in Utrecht de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverde, was na tachtig ronden de sterkste in de sprint. Iris van der Stelt eindigde als vijfde, maar behield de leiding in het klassement.