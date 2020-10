Supertalent Kok (20) verguld met eerste nationale titel: ‘Ik ben echt blij en opgelucht’

Eenmaal terug op het ijs kreeg Kok het goede gevoel pas afgelopen week terug. Net op tijd om nu haar eerste titel te winnen. ,,Ik voelde druk en spanning, als favoriet. Vorig jaar waren er nul verwachtingen. En ik zat nu ook de hele week in de stress om de coronatest. Ik voelde me goed, maar je bent wel zenuwachtig voor de uitslag, dat gaat toch in je hoofd zitten. Gelukkig had ik alle zenuwen vandaag goed onder controle.”



Kok is een van de grootste Nederlandse schaatstalenten. Als eerstejaars senior is dit ook haar eerste seizoen bij een commerciële ploeg. ,,Ik ben nu fulltime schaatsster en word betaald. Dat is toch iets anders dan bij het gewest”, lachte ze nog enigszins onwennig. Maar vraag haar vooral nog niet naar de Olympische Spelen van 2022. ,,Daar ben ik echt helemaal niet mee bezig. Ik bekijk het altijd jaar per jaar. Dat is voor mij ver genoeg.”