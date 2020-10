Supertalent Kok onttroont Leerdam op 500 meter NK afstanden

De onttroonde titelhoudster Jutta Leerdam moest in het eindklassement genoegen nemen met zilver. De 21-jarige Westlandse reed ook in de tweede manche de tweede tijd (38,01). Marrit Fledderus (19) pakte brons in de eindstand. Ze reed ook op de tweede 500 meter de derde tijd (38,28). Dat was opnieuw een persoonlijk record voor Fledderus, die haar eerste medaille op dit toernooi veroverde.

'Corona-gedoe’

,,Ik had best veel zenuwen, maar het is goed gekomen”, sprak Kok glunderend bij de NOS. ,,Er was nogal wat corona-gedoe in onze ploeg. Eerst moesten we na Inzell tien dagen in quarantaine en afgelopen week hadden we nog een besmetting in het team”, doelde ze op Michelle de Jong. ,,Daar ben je dan toch wel mee bezig. Je bent voortdurend aan het controleren of je ziek wordt. En dan ben je ook weer nerveus voor de uitslag van de test. Maar gelukkig was het negatief.”