Suzanne Schulting neemt met minder geen genoegen: ‘Wat een verschrikkelijk wijf ben je ook’

NK afstanden Sensatione­le Irene Schouten wint in baanrecord ook goud op de 5000 meter

Irene Schouten heeft bij de NK afstanden in Thialf ook het goud gepakt op de 5000 meter, nadat ze gisteren al de sterkste was op de 300 meter. De 29-jarige schaatsster uit Andijk won in 6.45,69. Daarmee liet ze Sanne in ‘t Hof (6.57,63) en Carlijn Achtereekte (7.00,50) achter zich. Schouten won aan het einde van de middag ook nog de massastart, het slotstuk van de NK afstanden.

31 oktober