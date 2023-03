Suzanne Schulting schiet vol na wéér goud: ‘Moet me realiseren dat altijd goud geen één-twee-drietje is’

Na antidoping­bu­reau WADA ook schaats­unie ISU in beroep in dopingzaak kunstrijd­ster Kamila Valieva

De internationale schaatsunie ISU gaat in navolging van wereldantidopingbureau WADA bij sporttribunaal CAS in beroep in de zaak rond Kamila Valieva. Het Russische antidopingbureau Rusada liet vorige maand weten de jonge kunstschaatsster niet te straffen voor het overtreden van de dopingregels in aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Peking.