Sven Kramer aangereden, paar dagen na ongeluk van vader Yep

,,Ik heb vooral last van mijn knie”, zei Kramer, die morgen naar huis vliegt voor nader onderzoek. Maandag wordt de kwetsuur verder onderzocht met onder andere een MRI-scan. ,,Het is op dit moment afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Daar valt nu weinig over te zeggen.”



Kramer werd aangereden door een auto die uit een uitrit kwam en de drievoudig olympisch kampioen geen voorrang gaf. Team Jumbo-Visma verblijft momenteel in Inzell om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsjaar, dat op 1 november wordt geopend met het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf.