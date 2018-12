Sven Kramer nog onzeker over deelname in Thialf

Den Hertog en Schouten winnen marathon in Alkmaar

8 december Sjoerd den Hertog heeft in Alkmaar de zesde marathon in de KPN Marathon Cup gewonnen. De marathonschaatser achterhaalde in de slotfase Mats Stoltenborg en reed in de slotronde van hem weg. Stoltenborg finishte als tweede voor Robert Port.