Sven Roes laat zich zien bij debuut in wereldbeker

Blog De Weissensee: Piet Paulusma zorgt voor toenemende spanning

28 januari In Oostenrijk laven de marathonschaatsers zich deze dagen aan het natuurijs op de Weissensee. Verslaggever Ralph Blijlevens is voor deze site ter plekke voor alle actualiteiten. Deze dagen tijdens de alternatieve Elfstedentocht schrijft hij dagelijks een blog. De spanning neemt toe in het tourpeloton.