Swings klopt Bergsma bij marathon Breda

Kramer ziet het wel zitten met Verweij op de massastart

21 december Sven Kramer ziet het best zitten om samen met Koen Verweij de olympische massastart in februari bij Pyeongchang 2018 te rijden. ,,Maar ik ben op dit onderdeel nog niet aangewezen, hij wel'', grapte de Friese schaatskoning in Wolvega.