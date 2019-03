Takagi pakt wereldrecord op 1500 meter

Fabuleuze Schulting ook overall wereldkam­pi­oe­ne

19:10 Suzanne Schulting is na een zege in de superfinale van de WK shortttrack in Sofia - een race over 3000 meter - ook overall wereldkampioene geworden. Lara van Ruijven, die een belangrijke rol speelde door twee tussensprints te winnen, eindigde als vierde in het eindklassement. De titel voor Schulting is de eerste ooit voor een Nederlandse shorttrackster.