Team IKO 'perfect' voor toekomst Ter Mors op langebaan

,,De mannen zijn voor mij ideaal om achteraan te schaatsen en ook met de vrouwen kan ik goed trainen. Ik geloof in de vernieuwende visie van het team en ik vind het leuk om samen met Team IKO te gaan ontdekken hoe we mijn sportieve route het beste kunnen invullen.''



Naast sprintwereldkampioene Ter Mors maken komend seizoen ook Letitia de Jong, Jutta Leerdam, Bo van der Werff, Lennart Velema, Martijn van Oosten, Joost Born, Niek Deelstra en Daan Baks deel uit van Team IKO. De gebroeders Erwin en Martin ten Hove fungeren als coach.



,,Ons doel is om stap voor stap het team te laten groeien en toe te werken naar de Olympische Spelen van 2022 en 2026'', aldus de teamleiding. ,,Met het aantrekken van Jorien komt dit proces in een stroomversnelling terecht. We mogen ons op dit moment zelfs de tweede ploeg van Nederland noemen.''