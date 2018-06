Ter Mors komt bij Team IKO, Joling stopt

,,De trainers en ik hebben samen besloten niet verder te gaan'', liet Joling weten. ,,Als allrounder bevond ik me op een eiland in deze sprintersploeg.''

De directie van Team IKO zal maandagavond in Groningen onder anderen drievoudig olympisch kampioene Jorien ter Mors presenteren als grote aanwinst. Volgens een woordvoerder gaat het voorlopig om een contract voor een jaar met de Twentse schaatsster, die na het vertrek van Team AfterPay een tijdje in onzekerheid leefde over haar nabije toekomst. Nadere bijzonderheden en andere versterkingen voor Team IKO maakt de ploegleiding in Groningen eveneens bekend.