Thomas Krol in baanrecord naar winst op 1000 meter, maar begint met achterstand aan tweede dag

Zware omstandigheden

Dubreuil, de regerend wereldkampioen op de 500 meter, startte net als op de Spelen in Beijing heel snel op de 1000 meter. Maar met de zware omstandigheden op het ijs in de Vikingskipet kon hij niet onder de tijd van Krol blijven. Met 1.08,85 reed hij de derde tijd. Verbij was in de slotrit tegen de Italiaan David Bosa net iets langzamer dan Dubreuil en verloor daardoor nog meer tijd op de Canadees in het klassement. Tijmen Snel kwam tot 1.09,80. Daarmee werd hij zesde.



Tatsuya Shinhama is de titelverdediger op het WK sprint. De Japanner won de wereldtitel twee jaar geleden eveneens in het Vikingskipet. Hij kwam op de 1000 meter echter maar tot de achtste tijd van 1.10,04 en lijkt daarmee kansloos voor het prolongeren van zijn titel. Hij staat vijfde in het klassement.