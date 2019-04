Thomas Krol zegt nee tegen Team Reggeborgh en blijft bij Jumbo-Visma

Thomas Krol blijft komend seizoen bij Jumbo-Visma. De wereldkampioen op de 1500 meter werd na zijn wereldtitel in februari benaderd door Team Reggeborgh, waar zijn oude ploegmaten nog rijden. Krol (26) besloot niet op de avances in te gaan.

Daar ging wel een paar weken overheen. Krol overwoog tussen het wereldkampioenschap afstanden in Inzell en de wereldbekerfinale in Salt Lake City een overstap, maar wilde eerst alles op een rijtje zetten. Bij Jumbo Visma heeft hij nog één jaar een contract, bij Reggeborgh lag naar verluidt een contract klaar dat tot en met de winterspelen van 2022 zou lopen.

Respecteren

,,Maar ik heb besloten mijn contract bij Jumbo-Visma te respecteren. Ik heb geconcludeerd dat dat voor mij op dit moment de juiste keuze is. Na dat jaar zien we wel weer verder en kan ik alles opnieuw afwegen”, zegt Krol, die net even terug is van een vakantie. ,,Bovendien scheelt het heel veel gedoe nu ik bij Jumbo-Visma blijf. Niemand zit op dat gedoe te wachten.”

Krol stapte vorig jaar zomer over van het ter ziele gegane Team Plantina van coach Gerard van Velde naar Jumbo Visma van Jac Orie. Een groot deel van de Plantina-ploeg werd later vastgelegd in een nieuwe ploeg, Team Reggeborgh. Die ploeg, onder leiding van Van Velde, hengelde opzichtig naar de diensten van Krol. De Deventenaar zei niet direct nee, ondanks een nog lopend contract bij Jumbo-Visma.

Volledig scherm Thomas Krol wordt in februari wereldkampioen op de 1500 meter. © BSR Agency

Doorbraak