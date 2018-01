Titelverdedigster Joling ontbreekt op NK allround

Nuis ook sterkste bij tweede 1000 meter

21 januari Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker in Erfurt ook de tweede manche op de 1000 meter op zijn naam geschreven. De Zuid-Hollandse schaatser zegevierde in een tijd van 1.08,40. Daarmee evenaarde hij het baanrecord, dat sinds februari 2009 op naam staat van de Amerikaan Shani Davis. Nuis won gisteren de 1000 meter in een tijd van 1.08,57.